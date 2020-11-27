"Военкому" из оккупированного Крыма сообщили подозрение из-за призыва крымчан в армию РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Правоохранители сообщили о подозрении одному из "военных комиссаров" временно аннексированного Крыма, организовывавшего и проводившего принудительные призывные компании крымчан на срочную военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"По материалам контрразведки СБУ сообщено о подозрении одному из "военных комиссаров" временно аннексированного Крыма", - говорится в сообщении.
Контрразведчики и следователи Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой АР Крым и города Севастополь задокументировали многочисленные факты нарушения украинского и международного законодательства одним из "военных комиссаров" временно аннексированного полуострова.
"В ходе досудебного расследования следователи ГУ СБ Украины в АР Крым установили, что подозреваемый после оккупации полуострова в 2016 году занял пост "военного комиссара Республики Крым по Черноморскому и Роздольненскому районам". Он непосредственно организовывал и проводил принудительные призывные компании крымчан на срочную военную службу в вооруженных силах РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в случае отказа, фигурант запугивал "призывников", в том числе угрожая уголовной ответственностью.
В СБУ напомнили, что статья 51 IV Женевской Конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны категорически запрещает государству-оккупанту принуждать гражданское население к службе в ее вооруженных силах.
Указано, что мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет. Продолжается досудебное расследование.
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