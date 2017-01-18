Військкомітет НАТО висловив підтримку Україні в умовах російської агресії – Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Військовий комітет НАТО висловив одностайну підтримку Україні в умовах російської агресії. Про це повідомив начальник Генерального штабу України - Головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Муженко за результатами засідання Військового комітету Україна-НАТО сьогодні в Брюсселі, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
“Ми довели начальникам генеральних штабів країн НАТО можливі варіанти, сценарії, наше бачення ймовірної ескалації конфлікту і загострення ситуації на сході України, а також у системі загальноєвропейської безпеки. Усі без виключення союзники підтвердили підтримку України, засудили російську агресію та заявили про продовження допомоги Україні”, — зазначив В.Муженко.
Також він підкреслив, що начальники генеральних штабів країн-членів НАТО усвідомлюють небезпеку для Європи в умовах ведення Росією агресії проти України.
Він відзначив єдність вищих військових керівників, які входять до Військового комітету НАТО, у розумінні небезпеки, яку становить сьогодні Росія для Європи.
Про питання розвитку співробітництва, допомоги Україні та передачі українськими військовими набутого досвіду партнерам з Альянсу йшлося й під час двосторонніх зустрічей генерала армії України Віктора Муженка з колегами з країн НАТО і країн-партнерів.
Як повідомляв УНН, В.Муженко прибув з робочим візитом до штаб-квартири НАТО.