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Військкомітет НАТО висловив підтримку Україні в умовах російської агресії – Генштаб ЗСУ

Військкомітет НАТО висловив підтримку Україні в умовах російської агресії – Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Військовий комітет НАТО висловив одностайну підтримку Україні в умовах російської агресії. Про це повідомив начальник Генерального штабу України - Головнокомандувач Збройних Сил України Віктор Муженко за результатами засідання Військового комітету Україна-НАТО сьогодні в Брюсселі, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.

“Ми довели начальникам генеральних штабів країн НАТО можливі варіанти, сценарії, наше бачення ймовірної ескалації конфлікту і загострення ситуації на сході України, а також у системі загальноєвропейської безпеки. Усі без виключення союзники підтвердили підтримку України, засудили російську агресію та заявили про продовження допомоги Україні”, — зазначив В.Муженко.

Також він підкреслив, що начальники генеральних штабів країн-членів НАТО усвідомлюють небезпеку для Європи в умовах ведення Росією агресії проти України.

Він відзначив єдність вищих військових керівників, які входять до Військового комітету НАТО, у розумінні небезпеки, яку становить сьогодні Росія для Європи.

Про питання розвитку співробітництва, допомоги Україні та передачі українськими військовими набутого досвіду партнерам з Альянсу йшлося й під час двосторонніх зустрічей генерала армії України Віктора Муженка з колегами з країн НАТО і країн-партнерів.

Як повідомляв УНН, В.Муженко прибув з робочим візитом до штаб-квартири НАТО

Українські Національні Новини

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