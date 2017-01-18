Военный комитет НАТО выразил поддержку Украине в условиях российской агрессии - Генштаб ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Военный комитет НАТО выразил единодушную поддержку Украине в условиях российской агрессии. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Украины - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко по результатам заседания Военного комитета Украина-НАТО сегодня в Брюсселе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Мы доказали начальникам генеральных штабов стран НАТО возможные варианты, сценарии, наше видение возможной эскалации конфликта и обострения ситуации на востоке Украины, а также в системе общеевропейской безопасности. Все без исключения союзники подтвердили поддержку Украине, осудили российскую агрессию и заявили о продолжении помощи Украине", - отметил В.Муженко.
Также он подчеркнул, что начальники генеральных штабов стран-членов НАТО осознают опасность для Европы в условиях ведения Россией агрессии против Украины.
Он отметил единство высших военных руководителей, которые входят в Военный комитет НАТО в понимании опасности, которую представляет сегодня Россия для Европы.
О вопросах развития сотрудничества, помощи Украине и передачи украинскими военными приобретенного опыта партнерам по НАТО говорилось и во время двусторонних встреч генерала армии Украины Виктора Муженко с коллегами из стран НАТО и стран-партнеров.
Как сообщал УНН, В.Муженко прибыл с рабочим визитом в штаб-квартиру НАТО.