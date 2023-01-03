Війська рф обстріляли прикордонну громаду Сумщини

Цитата

“росіяни обстріляли Середино-Будську громаду із мінометів. Було 4 прильоти 120 мм калібру”, — написав Живицький.

Очільник ОВА зазначив, що обійшлося без руйнувань та постраждалих.

Ситуація з електропостачанням на Сумщині

З 14:00, 3 січня, застосовуються графік погодинного відключення електропостачання в режимі +4/-2, починаючи з 1-ї черги.

1 черга — 14:00-16:00

2 черга — 16:00-18:00

3 черга — 18:00-20:00

Додамо

З 31 грудня росіяни завдали 14 ударів крилатими ракетами і застосували 94 дрони-камікадзе типу “Shahed-136”. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.