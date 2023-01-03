Війська рф обстріляли прикордонну громаду Сумщини
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що російські війська мінометами атакували одну з прикордонних громад, передає УНН.
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“росіяни обстріляли Середино-Будську громаду із мінометів. Було 4 прильоти 120 мм калібру”, — написав Живицький.
Очільник ОВА зазначив, що обійшлося без руйнувань та постраждалих.
Ситуація з електропостачанням на Сумщині
З 14:00, 3 січня, застосовуються графік погодинного відключення електропостачання в режимі +4/-2, починаючи з 1-ї черги.
1 черга — 14:00-16:00
2 черга — 16:00-18:00
3 черга — 18:00-20:00
Додамо
З 31 грудня росіяни завдали 14 ударів крилатими ракетами і застосували 94 дрони-камікадзе типу “Shahed-136”. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.