Войска рф обстреляли пограничную общину Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что российские войска минометами атаковали одну из пограничных общин, передает УНН.
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“россияне обстреляли Середино-Будскую громаду из минометов. Было 4 прилета 120 мм калибра”, — написал Живицкий.
Глава ОГА отметил, что обошлось без разрушений и пострадавших.
Ситуация с электроснабжением в Сумской области
С 14:00, 3 января, применяются график почасового отключения электроснабжения в режиме +4/-2, начиная с 1-й очереди.
1 очередь — 14:00-16:00
2 очередь — 16:00-18:00
3 очередь — 18:00-20:00
Добавим
С 31 декабря россияне нанесли 14 ударов крылатыми ракетами и применили 94 дрона-камикадзе типа “Shahed-136”. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный.