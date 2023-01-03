Войска рф обстреляли пограничную общину Сумской области

Цитата

“россияне обстреляли Середино-Будскую громаду из минометов. Было 4 прилета 120 мм калибра”, — написал Живицкий.

Глава ОГА отметил, что обошлось без разрушений и пострадавших.

Ситуация с электроснабжением в Сумской области

С 14:00, 3 января, применяются график почасового отключения электроснабжения в режиме +4/-2, начиная с 1-й очереди.

1 очередь — 14:00-16:00

2 очередь — 16:00-18:00

3 очередь — 18:00-20:00

Добавим

С 31 декабря россияне нанесли 14 ударов крылатыми ракетами и применили 94 дрона-камикадзе типа “Shahed-136”. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный.