Війська рф обстріляли касетними боєприпасами громаду на Запоріжжі, пошкоджено житлові будинки

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«Вранці 22 грудня російські окупанти завдали удару касетними боєприпасами по селищу Комишуваха. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки. Поранених немає», - ідеться у повідомленні.



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У відомстві закликали місцевих мешканців бути уважними.

Якщо ви бачите залишки боєприпасів або інші підозрілі предмети, у жодному разі не чіпайте їх, негайно повідомте про знахідку працівників ДСНС (101) або поліції (102)», - пояснили у пресслужбі.

Доповнення

Російські окупанти 21 грудня обстріляли райони 18 населених пунктів Запорізької області. За попередньою інформацією, є руйнування інфраструктури.