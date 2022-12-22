Війська рф обстріляли касетними боєприпасами громаду на Запоріжжі, пошкоджено житлові будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Російські окупанти сьогодні вранці обстріляли селище Комишуваха Запорізької області, застосувавши касетні боєприпаси. За попередньою інформацією, є руйнування, жертв немає. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу територіальної громади.
Цитата
«Вранці 22 грудня російські окупанти завдали удару касетними боєприпасами по селищу Комишуваха. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки. Поранених немає», - ідеться у повідомленні.
Деталі
У відомстві закликали місцевих мешканців бути уважними.
Якщо ви бачите залишки боєприпасів або інші підозрілі предмети, у жодному разі не чіпайте їх, негайно повідомте про знахідку працівників ДСНС (101) або поліції (102)», - пояснили у пресслужбі.
Доповнення
Російські окупанти 21 грудня обстріляли райони 18 населених пунктів Запорізької області. За попередньою інформацією, є руйнування інфраструктури.