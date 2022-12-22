Війська рф за добу обстріляли 18 населених пунктів на Запоріжжі, є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Російські окупанти минулої доби обстріляли райони 18 населених пунктів Запорізької області. За попередньою інформацією, є руйнування інфраструктури. Про це повідомили у Запорізькій ОВА у четвер, 22 грудня, пише УНН.
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«За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Білогір’я, Дорожнянка, Чарівне, Новоадріївка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Ольгівське, Преображенка, Щербаки, Малинівка, Полтавка, Червоне, Залізничне, Оріхів, Плавні, Малі Щербаки, Кам’янське», - ідеться у повідомленні.
Деталі
Надійшло 49 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури врезультаті обстрілів військовослужбовцями рф.
На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу, як повідомляють в ОВА, не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.
Протягом минулої доби евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території не проводилась.
Доповнення
Російські окупанти 20 грудня обстріляли райони 19 населених пунктів Запорізької області, є руйнування будинків та об'єктів інфраструктури.