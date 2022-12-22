Війська рф за добу обстріляли 18 населених пунктів на Запоріжжі, є руйнування

Цитата

«За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Білогір’я, Дорожнянка, Чарівне, Новоадріївка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Ольгівське, Преображенка, Щербаки, Малинівка, Полтавка, Червоне, Залізничне, Оріхів, Плавні, Малі Щербаки, Кам’янське», - ідеться у повідомленні.

Деталі

Надійшло 49 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури врезультаті обстрілів військовослужбовцями рф.

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу, як повідомляють в ОВА, не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

Протягом минулої доби евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території не проводилась.

Доповнення

Російські окупанти 20 грудня обстріляли райони 19 населених пунктів Запорізької області, є руйнування будинків та об'єктів інфраструктури.