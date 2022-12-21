На Запоріжжі за добу окупанти обстріляли 19 населених пунктів, є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Російські окупанти минулої доби обстріляли райони 19 населених пунктів Запорізької області, є руйнування будинків та об'єктів інфраструктури. Про це повідомили у Запорізькій ОВА, пише УНН.
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«За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Веселянка, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Кам’янське, Новоданилівка, Мала Токмачка, Ольгівське, Чарівне, Малинівка, Дорожнянка, Білогір’я, Щербаки, Темирівка, Новоадріївка, Степове, Малі Щербаки, Плавні, Степногірськ», - ідеться у повідомленні.
Деталі
Надійшло 5 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями рф.
Зазначається, що на Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.
Протягом минулої доби евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території не проводилась.
Доповнення
Генштаб у ранковому зведенні повідомив, що від середини грудня окупаційна влада та війська готуються примусово евакуювати українців на Запоріжжі.