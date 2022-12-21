В Запорожской области за сутки оккупанты обстреляли 19 населенных пунктов, есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Российские оккупанты на протяжении минувших суток обстреляли районы 19 населенных пунктов Запорожской области, есть разрушения домов и объектов инфраструктуры. Об этом сообщили в Запорожской ОВА, пишет УНН.
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«По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Веселянка, Гуляйполе, Орехов, Зализничное, Каменское, Новоданиловка, Малая Токмачка, Ольговское, Чаривне, Малиновка, Дорожнянка, Белогорье, Щербаки, Темировка, Новоадреевка, Степное, Малые Щербаки, Плавни, Степногорск», - говорится в сообщении.
Детали
Поступило 5 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими рф.
Отмечается, что на Запорожском направлении ситуация за последние сутки не претерпела существенных изменений. Противник основные усилия сосредотачивается на содержании занятых рубежей.
За прошедшие сутки эвакуация гражданского населения с временно оккупированной территории не проводилась.
Дополнение
Генштаб в утреннем своде сообщил, что оккупационные власти и войска готовятся принудительно эвакуировать украинцев в Запорожской области.