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Войска рф за сутки обстреляли 18 населенных пунктов в Запорожской области, есть разрушения

Киев • УНН

 • 352307 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Российские оккупанты на протяжении минувших суток обстреляли районы 18 населенных пунктов Запорожской области. По предварительной информации, есть разрушения инфраструктуры. Об этом сообщили в Запорожской ОВА в четверг, 22 декабря, пишет УНН.

Цитата

«По сообщению ГУНП в Запорожской области оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Гуляйполе, Белогорье, Дорожнянка, Чаривное, Новоадреевка, Новоданиловка, Малая Токмачка, Ольговское, Преображенка, Щербаки, Малиновка, Полтавка, Красное, Железнодорожное, Орехов, Плавни, Малые Щербаки, Каменское», - говорится в сообщении.

Детали 

Поступило 49 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими россии.

В Запорожском направлении ситуация за последние сутки, как сообщают в ОВА, не претерпела существенных изменений. Противник основные усилия сосредотачивается на содержании занятых рубежей.

За прошедшие сутки эвакуация гражданского населения из временно оккупированной территории не проводилась.

Дополнение

Российские оккупанты 20 декабря обстреляли районы 19 населенных пунктов Запорожской области, есть разрушение домов и объектов инфраструктуры.

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