Вийшов трейлер четвертого сезону мультсеріалу "Рік і Морті"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У мережі з’явився трейлер четвертого сезону анімаційного серіалу "Рік і Морті", який глядачі зможуть побачити вже з 10 листопада, передає УНН.
Ролик з’явився на офіційному ютуб каналі серіалу Adult Swim.
У новому сезоні Рік і Морті будуть знов подорожувати у часі, рятувати одне одному життя, тікати від прибульців та розважатись так, як вони вміють. Побачити п’ять нових епізодів можна буде вже 10 листопада о 23.30 (за американським часом).
Серіал розповідає про життя вченого Ріка і його онука Морті, які є комедійними прототипами героїв із серії фільмів "Назад в майбутнє".
"Рік і Морті" отримав надзвичайно високі відгуки критиків, які особливо відзначають його оригінальність, креативність та почуття гумору.
Нагадаємо, що наприкінці вересня помер продюсер мультсеріалів "Сімпсони" та "Рік і Морті" Джей Майкл Мендель.