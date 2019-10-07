Вышел трейлер четвертого сезона мультсериала "Год и Морти"

Ролик появился на официальном ютуб канале сериала Adult Swim.

В новом сезоне Рик и Морти будут вновь путешествовать во времени, спасать друг другу жизнь, бежать от пришельцев и развлекаться так, как они умеют. Увидеть пять новых эпизодов можно будет уже 10 ноября в 23.30 (по американскому времени).

Сериал рассказывает о жизни ученого Рика и его внука Морти, которые являются комедийными прототипами героев из серии фильмов "Назад в будущее".

"Рик и Морти" получил очень высокие отзывы критиков, особенно отмечают его оригинальность, креативность и чувство юмора.

Напомним, что в конце сентября умер продюсер мультсериалов "Симпсоны" и "Рик и Морти" Джей Майкл Мендель.