Вышел трейлер четвертого сезона мультсериала "Год и Морти"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В сети появился трейлер четвертого сезона анимационного сериала "Рик и Морти", который зрители смогут увидеть уже с 10 ноября, передает УНН.
Ролик появился на официальном ютуб канале сериала Adult Swim.
В новом сезоне Рик и Морти будут вновь путешествовать во времени, спасать друг другу жизнь, бежать от пришельцев и развлекаться так, как они умеют. Увидеть пять новых эпизодов можно будет уже 10 ноября в 23.30 (по американскому времени).
Сериал рассказывает о жизни ученого Рика и его внука Морти, которые являются комедийными прототипами героев из серии фильмов "Назад в будущее".
"Рик и Морти" получил очень высокие отзывы критиков, особенно отмечают его оригинальность, креативность и чувство юмора.
Напомним, что в конце сентября умер продюсер мультсериалов "Симпсоны" и "Рик и Морти" Джей Майкл Мендель.