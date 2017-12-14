Вийшов перший трейлер українського мультфільму "Руслан і Людмила"

Так, події описані в мультфільмі трапились у Києві. За сюжетом мандрівний артист Руслан, який мріє стати лицарем, зустрів прекрасну Мілу і закохався в неї, не підозрюючи, що дівчина - донька київського князя.

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Проте злий чаклун Чорномор викрав принцесу, щоб перетворити силу її кохання на власну чаклунську могутність. Тож Руслан вирушить у погоню за викраденою принцесою.