Вийшов перший трейлер українського мультфільму "Руслан і Людмила"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. У мережі опублікували перший трейлер українського повнометражного анімаційного фільму “Викрадена принцеса: Руслан і Людмила”, котрий вийде у кіно з 7 березня 2018 року, передає УНН з посиланням на сторінку фільму у Facebook.
Так, події описані в мультфільмі трапились у Києві. За сюжетом мандрівний артист Руслан, який мріє стати лицарем, зустрів прекрасну Мілу і закохався в неї, не підозрюючи, що дівчина - донька київського князя.
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Проте злий чаклун Чорномор викрав принцесу, щоб перетворити силу її кохання на власну чаклунську могутність. Тож Руслан вирушить у погоню за викраденою принцесою.