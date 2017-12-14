Вышел первый трейлер украинского мультфильма "Руслан и Людмила"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В сети опубликовали первый трейлер украинского полнометражного анимационного фильма "Похищенная принцесса Руслан и Людмила", который выйдет в кино с 7 марта 2018 года, передает УНН со ссылкой на страницу фильма в Facebook.
Так, события описанные в мультфильме произошли в Киеве. По сюжету странствующий артист Руслан, мечтающий стать рыцарем, встретил прекрасную Милу и влюбился в нее, не подозревая, что девушка - дочь киевского князя.
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Однако злой колдун Черномор похитил принцессу, чтобы превратить силу ее любви на собственную колдовскую мощь. Поэтому Руслан отправится в погоню за похищенной принцессой.