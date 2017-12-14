Вышел первый трейлер украинского мультфильма "Руслан и Людмила"

Так, события описанные в мультфильме произошли в Киеве. По сюжету странствующий артист Руслан, мечтающий стать рыцарем, встретил прекрасную Милу и влюбился в нее, не подозревая, что девушка - дочь киевского князя.

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Однако злой колдун Черномор похитил принцессу, чтобы превратить силу ее любви на собственную колдовскую мощь. Поэтому Руслан отправится в погоню за похищенной принцессой.