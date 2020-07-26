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Війна в Афганістані: спецпредставник США відправився у Кабул для обговорення деталей переговорів

Війна в Афганістані: спецпредставник США відправився у Кабул для обговорення деталей переговорів

Київ • УНН

 • 43452 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Спецпредставник США по Афганістану Залмай Халілзад відправився в п’ятницю в Кабул для обговорення питань початку міжафганських переговорів. Про це йдеться в поширеній у суботу заяві пресслужби Держдепартаменту, передає УНН.

“Спецпредставник США по Афганістану Залмай Халілзад відправився 24 липня в Доху, Ісламабад, Кабул, Осло і Софію”, — повідомило відомство. “У Досі і Кабулі Халілзад буде домагатися дозволу питань, що залишилися напередодні міжафганських переговорів, в тому числі про остаточний обмін полоненими і скорочення рівня насильства”, — підкреслює Держдепартамент.

“В Ісламабаді Халілзад буде домагатися підтримки з боку Пакистану зусиль щодо міжафганьких переговорів. В Осло і Софії Халілзад поділиться з союзниками по НАТО останніми даними щодо афганського мирного процесу”, — наголошується в документі.

“Сторони зараз як ніколи близькі до початку міжафганських переговорів, які є наступним ключовим кроком для закінчення 40-річної війни в Афганістані. Хоча в питанні обміну полоненими досягнуто значного прогресу, для повного вирішення питання потрібні додаткові зусилля”, — додало також американське відомство.

Довідка: 29 лютого в Досі США і рух “Талібан” підписали мирну угоду. Згідно з домовленостями, Сполучені Штати, їх союзники і коаліція мають намір вивести протягом 14 місяців усі війська з Афганістану. Таліби в свою чергу гарантують не використовувати територію Афганістану для дій, що становлять загрозу для безпеки США і їх союзників. До початку міжафганських переговорів про постійне і всеосяжне припинення вогню в якості заходів зміцнення довіри повинні бути звільнені до 5 тис. прихильників руху і до 1 тис. осіб, що утримуються талібами.

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