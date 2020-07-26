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Война в Афганистане: спецпредставитель США отправился в Кабул для обсуждения деталей переговоров

Война в Афганистане: спецпредставитель США отправился в Кабул для обсуждения деталей переговоров

Киев  •  УНН

 • 43450 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад отправился в пятницу в Кабул для обсуждения вопросов начала межафганских переговоров. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении пресс-службы Госдепартамента, передает УНН.

“Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад отправился 24 июля в Доху, Исламабад, Кабул, Осло и Софию”, — сообщило ведомство. “В Дохе и Кабуле Халилзад будет добиваться разрешения оставшихся вопросов в преддверии межафганских переговоров, в том числе об окончательном обмене пленными и сокращении уровня насилия”, — подчеркивает Госдепартамент.

“В Исламабаде Халилзад будет добиваться поддержки со стороны Пакистана усилий по межафганским переговорам. В Осло и Софии Халилзад поделится с союзниками по НАТО последними данными по афганскому мирному процессу”, — отмечается в документе.

“Стороны сейчас как никогда близки к началу межафганских переговоров, которые являются следующим ключевым шагом для окончания 40-летней войны в Афганистане. Хотя в вопросе обмена пленными достигнут значительный прогресс, для полного разрешения вопроса нужны дополнительные усилия”, — добавило также американское ведомство.

Справка: 29 февраля в Дохе США и движение “Талибан” подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют не использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу для безопасности США и их союзников. До начала межафганских переговоров о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня в качестве мер укрепления доверия должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.

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