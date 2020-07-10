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Війна у Лівії: представники Хафтара обмінюють у Венесуелі долари на золото - ЗМІ

Війна у Лівії: представники Хафтара обмінюють у Венесуелі долари на золото - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Влада США і лівійський уряд в Тріполі ведуть розслідування ймовірних операцій з обміну золота на долари, в яких нібито беруть участь представники Венесуели і Лівійської національної армії (ЛНА) під командуванням Халіфи Хафтара. Про це повідомила газета The Wall Street Journal, передає УНН.

За даними газети, яка посилається на неназвані джерела, “здійснювалося стеження за особистим літаком Хафтара, який, як припускають, доставляв золото з Венесуели в Західну Африку, а звідти — в Європу і на Близький Схід”. Як зазначає видання, лівійська влада “почала розслідування у зв’язку з інформацією, що дає підстави вважати, що фракція Хафтара, яка діє в східних районах Лівії, обмінює американські долари на золото з Венесуели”.

Держдепартамент США не дав відповіді на прохання прокоментувати ці повідомлення, вказала The Wall Street Journal.

У червні пресслужба представника лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо в США Карлоса Веккьо розповсюдила заяву, в якій йшлося, що фельдмаршал Халіфа Хафтар нібито прибув до Венесуели. Пізніше пресслужба Гуайдо повідомила, що не має даних про те, що на борту літака, який прибув до Каракаса, був сам Хафтар.

У свою чергу глава МЗС Венесуели Хорхе Арреаса 8 червня категорично спростував твердження про те, що Хафтар міг відвідувати його країну. За словами міністра, “жодна зі сторін лівійського конфлікту не відвідувала Венесуелу”. Як він підкреслив, “все це вигадки преси”.

Додамо, раніше Хафтар заявив, що переможе “турецький колоніалізм”.

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