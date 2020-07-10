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Война в Ливии: представители Хафтара обменивают в Венесуэле доллары на золото - СМИ

Война в Ливии: представители Хафтара обменивают в Венесуэле доллары на золото - СМИ

Киев  •  УНН

 • 15275 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Власти США и ливийское правительство в Триполи ведут расследование предполагаемых операций по обмену золота на доллары, в которых якобы участвуют представители Венесуэлы и Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, передает УНН.

По данным газеты, которая ссылается на неназванные источники, “осуществлялось слежение за личным самолетом Хафтара, который, как предполагают, доставлял золото из Венесуэлы в Западную Африку, а оттуда — в Европу и на Ближний Восток”. Как отмечает издание, ливийские власти “начали расследование в связи с информацией, дающей основания полагать, что фракция Хафтара, действующая в восточных районах Ливии, обменивает американские доллары на золото из Венесуэлы”.

Госдепартамент США не дал ответа на просьбу прокомментировать эти сообщения, указала The Wall Street Journal.

В июне пресс-служба представителя лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в США Карлоса Веккьо распространила заявление, в котором говорилось, что фельдмаршал Халифа Хафтар якобы прибыл в Венесуэлу. Позднее пресс-служба Гуайдо сообщила, что не располагает данными о том, что на борту прибывшего в Каракас самолет был сам Хафтар.

В свою очередь глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса 8 июня категорически опроверг утверждения о том, что Хафтар мог посещать его страну. По словам министра, “ни одна из сторон ливийского конфликта не посещала Венесуэлу”. Как он подчеркнул, “все это выдумки прессы”.

Добавим, ранее Хафтар заявил, что победит “турецкий колониализм”.

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