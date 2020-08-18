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Війна у Лівії: Катар та Туреччина створять військову базу на території Уряду національної згоди

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Угоду про створення турецької військово-морської бази в лівійському місті Місурата підписано Туреччиною, Катаром і Урядом національної згоди (УНЗ, базується в Тріполі) Лівії. Про це повідомив в понеділок увечері телеканал Al Arabiya, пише УНН.

Відповідно до домовленості, в Місураті створюється тристоронній військовий координаційний центр.

“Крім того, сторони домовилися про відправку катарських військових радників до Лівії для навчання лівійських військових, а також про надання Лівії місць в турецьких і катарських військових училищах”, — зазначає сайт телеканалу Al Arabiya. Метою угоди є “підвищення боєздатності військових підрозділів, що підпорядковуються УНЗ”.

Раніше в понеділок лівійську столицю Тріполі відвідали міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар і заступник прем’єр-міністра, державний міністр оборони Катару Халід бен Мухаммед аль-Аттийя. Вони зустрілися з главою ПНР Фаїзом Сарраджем. У УНЗ з нагоди їхнього візиту відзначили, що влада в Тріполі виступає за “політичний діалог, який є єдиним рішенням лівійської кризи, і необхідно підтримувати цей курс, що сприяє зміцненню стабільності в країні”.

Нагадаємо, раніше головний противник УНЗ Хафтар заявив, що не покине, поки усі “турецькі загарбники” і їх найманці не будуть вигнані з Лівії.

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