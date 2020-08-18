Война в Ливии: Катар и Турция создадут военную базу на территории Правительства национального согласия

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 90279 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103390 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128990 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108626 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128789 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101601 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102361 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104097 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101977 просмотра

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4 марта, 07:12 • 101520 просмотра

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КИЕВ. 18 августа. УНН. Соглашение о создании турецкой военно-морской базы в ливийском городе Мисурата подписано Турцией, Катаром и Правительством национального согласия (ПНС, базируется в Триполи) Ливии. Об этом сообщил в понедельник вечером телеканал Al Arabiya, пишет УНН.

В соответствии с договоренностью, в Мисурате создается трехсторонний военный координационный центр.

“Кроме того, стороны договорились об отправке катарских военных советников в Ливию для обучения ливийских военных, а также о предоставлении Ливии мест в турецких и катарских военных училищах”, — отмечает сайт телеканала Al Arabiya. Целью соглашения является “повышение боеспособности воинских подразделений, подчиняющихся ПНС”.

Ранее в понедельник ливийскую столицу Триполи посетили министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и заместитель премьер-министра, государственный министр обороны Катара Халид бен Мухаммед аль-Аттыйя. Они встретились с главой ПНС Фаизом Сарраджем. В ПНС по случаю их визита отметили, что власти в Триполи выступают за “политический диалог, который является единственным решением ливийского кризиса, и необходимо поддерживать этот курс, способствующий укреплению стабильности в стране”.

Напомним, ранее главный противник ПНС Хафтар заявил, что не отступит, пока все “турецкие захватчики” и их наемники не будут изгнаны из Ливии.

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