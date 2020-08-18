Война в Ливии: Катар и Турция создадут военную базу на территории Правительства национального согласия
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Соглашение о создании турецкой военно-морской базы в ливийском городе Мисурата подписано Турцией, Катаром и Правительством национального согласия (ПНС, базируется в Триполи) Ливии. Об этом сообщил в понедельник вечером телеканал Al Arabiya, пишет УНН.
В соответствии с договоренностью, в Мисурате создается трехсторонний военный координационный центр.
“Кроме того, стороны договорились об отправке катарских военных советников в Ливию для обучения ливийских военных, а также о предоставлении Ливии мест в турецких и катарских военных училищах”, — отмечает сайт телеканала Al Arabiya. Целью соглашения является “повышение боеспособности воинских подразделений, подчиняющихся ПНС”.
Ранее в понедельник ливийскую столицу Триполи посетили министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и заместитель премьер-министра, государственный министр обороны Катара Халид бен Мухаммед аль-Аттыйя. Они встретились с главой ПНС Фаизом Сарраджем. В ПНС по случаю их визита отметили, что власти в Триполи выступают за “политический диалог, который является единственным решением ливийского кризиса, и необходимо поддерживать этот курс, способствующий укреплению стабильности в стране”.
Напомним, ранее главный противник ПНС Хафтар заявил, что не отступит, пока все “турецкие захватчики” и их наемники не будут изгнаны из Ливии.