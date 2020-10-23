Війна у Карабасі та COVID-19: в ВООЗ занепокоєні життям людей
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. В ВООЗ стурбовані з приводу ескалації військових дій в Нагірному Карабасі і прилеглих районах, загибеллю людей і різким зростанням випадків захворювання COVID-19. Про це з посиланням на Центр новин ООН повідомляє УНН.
“Починаючи з кінця вересня, внаслідок насильства були переміщені десятки тисяч цивільних осіб, сотні отримали поранення і багато хто був убитий. Ми глибоко співчуваємо кожній родині і кожному жителю постраждалих від конфлікту районів”, — йдеться в заяві директора Європейського бюро ВООЗ Ханса Клюге.
Він підкреслив, що військові дії призводять до різкого зростання випадків захворювання COVID-19.
“Тривалі цикли насильства і наступні за ними переміщення населення посилюють і без того небезпечну ситуацію в галузі охорони здоров’я”, — сказав глава Європейського бюро ВООЗ.
За його словами, військовий конфлікт ускладнює надання медичної допомоги, призводить до додаткового навантаження на системи охорони здоров’я, які і без того працюють на межі можливостей у зв’язку з пандемією.
У ВООЗ нагадали, що з наближенням зими число випадків COVID-19 по всьому Європейському регіоні продовжує стрімко зростати. В організації закликали не втрачати часу і докладати всіх можливих зусиль для порятунку людей від загибелі в результаті боїв і загрози в сфері охорони здоров’я — безпрецедентною в житті нинішнього покоління.
“Негайне припинення військових дій має вирішальне значення для збереження доступу до послуг охорони здоров’я — одному з основоположних прав людини”, — нагадують в ВООЗ.
Як повідомляв УНН, з початку ескалації ситуації навколо Нагірного Карабаху з азербайджанської сторони загинув 61 мирний житель, ще понад 290 цивільних громадян поранені. У Вірменії заявили, що Нагірному Карабаху загрожує гуманітарна та екологічна катастрофа через загиблих під час боїв в регіоні людей.