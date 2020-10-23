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Война в Карабахе и COVID-19: в ВОЗ обеспокоены жизнями людей

Война в Карабахе и COVID-19: в ВОЗ обеспокоены жизнями людей

Киев  •  УНН

 • 8654 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. В ВОЗ обеспокоены по поводу эскалации военных действий в Нагорном Карабахе и прилегающих районах, гибелью людей и резким ростом случаев заболевания COVID-19. Об этом со ссылкой на Центр новостей ООН сообщает УНН.

“Начиная с конца сентября, в результате насилия были перемещены десятки тысяч гражданских лиц, сотни получили ранения и многие были убиты. Мы глубоко сочувствуем каждой семье и каждому жителю пострадавших от конфликта районов”, — говорится в заявлении директора Европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге.

Он подчеркнул, что военные действия приводят к резкому росту случаев заболевания COVID-19.

“Длительные циклы насилия и следующие за ними перемещения населения усугубляют и без того опасную ситуацию в области здравоохранения”, — сказал глава Европейского бюро ВОЗ.

По его словам, военный конфликт усложняет оказание медицинской помощи, приводит к дополнительной нагрузке на системы здравоохранения, которые и без того работают на пределе возможностей в связи с пандемией.

В ВОЗ напомнили, что с приближением зимы число случаев COVID-19 во всем Европейском регионе продолжает стремительно расти. В организации призвали не терять времени и прилагать все возможные усилия для спасения людей от гибели в результате боев и угрозы в сфере здравоохранения — беспрецедентной в жизни нынешнего поколения.

“Немедленное прекращение военных действий имеет решающее значение для сохранения доступа к услугам здравоохранения — одному из основополагающих прав человека”, — напоминают в ВОЗ.

Как сообщал УНН, с начала эскалации ситуации вокруг Нагорного Карабаха с азербайджанской стороны погиб 61 мирный житель, еще более 290 гражданских лиц ранены. В Армении заявили, что Нагорному Карабаху грозит гуманитарная и экологическая катастрофа из-за погибших во время боев в регионе людей.

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