Війна рф проти України та "зернова угода": Ердоган поговорив із путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Ердоган поговорив із президентом рф володимиром путіним по телефону. Як повідомляє Анадолу, йшлося про російську-українську війну та "зернову угоду", передає УНН.
Цитата
"У телефонній розмові президента Ердогана з путіним було оцінено розвиток російсько-української війни та дослідження в контексті зернової угоди", - пише видання.
Додамо
Крім того, за даними ЗМІ, Ердоган подякував президенту росії путіну, з яким він розмовляв по телефону, за його внесок у розвиток атомної електростанції Аккую, де сьогодні відбудеться перша церемонія доставки ядерного палива.
Нагадаємо
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у вівторок перервав інтерв'ю у прямому ефірі, а потім повернувся і вибачився, заявивши, що йому стало погано. Як написав Ердоган у Twitter, усі його публічні заходи скасовано за порадою лікарів.
Як зазначає AFP, 69-річний турецький лідер у вівторок виступив із трьома передвиборчими промовами перед парламентськими і президентськими виборами 14 травня. Він мав завершити вечір виступом у прямому ефірі для спільного інтерв'ю з Ulke TV і Kanal 7. Однак його поява на ТБ розпочалася з більш ніж 90-хвилинним запізненням, а потім була перервана посеред запитання через десять хвилин шоу. Камера затремтіла, і репортер, який ставив запитання, піднявся зі свого стільця, коли трансляція припинилася.
Ердоган повернувся приблизно через 15 хвилин, щоб вибачитися за те, що йому стало погано.
"Вчора і сьогодні була важка робота. Тому в мене шлунковий грип", - сказав Ердоган.
За даними ЗМІ, у президента стався інфаркт. Однак його адміністрація спростувала цю інформацію.