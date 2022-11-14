Війна рф проти України показала, що геноцид і тероризм не були викорінені, але є надія на справедливість – Резніков

Цитата

«Війна росії проти України багато що продемонструвала світу. На жаль, це показало, що геноцид і спонсорований державою тероризм були викорінені. Але це також показало, що гідність все ще існує, що хоробрість не зникла і що все ще є надія на справедливість, - написав Резніков.

Доповнення

11 листопада українські військові зайшли до Херсона. 14 листопада в деокупованому місті офіційно підняли український прапор. На церемонії був присутній президент України Володимир Зеленський.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомляв, що українські військові почали проводити операцію з деокупації Херсона на початку вересня.