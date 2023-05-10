Виїхав підготувати поля для сівби: на Миколаївщині підірвався тракторист
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. У Миколаївській області на протитанковій міні підірвався селянин, який виїхав у поле на тракторі, передає УНН.
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"Сьогодні, 10 травня, на протитанковій міні підірвався селянин з с. Петропавлівка Березнегуватської громади. Чоловік виїхав в поле, аби підготувати його до сівби та наїхав на небезпечний "сюрприз", залишений окупантами", - написав керівник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.
За його словами, аграрій отримав осколкові поранення і нині отримує медичну допомогу.
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