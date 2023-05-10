Выехал подготовить поля для посева: в Николаевской области подорвался тракторист
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В Николаевской области на противотанковой мине подорвался селянин, который выехал в поле на тракторе, передает УНН.
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"Сегодня, 10 мая, на противотанковой мине подорвался селянин из с. Петропавловка Березнеговатской громады. Мужчина выехал в поле, чтобы подготовить его к севу и наехал на опасный "сюрприз", оставленный оккупантами", - написал руководитель полиции Николаевской области Сергей Шайхет.
По его словам, аграрий получил осколочные ранения и сейчас получает медицинскую помощь.
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