Виявлення антитіл IgM на початку захворювання дозволяє прогнозувати тяжкість перебігу коронавірусу у пацієнта, — інфекціоніст

За його словами, важкість хвороби дійсно визначається швидкістю і кількістю синтезованих імуноглобулінів класу М.

“Якщо організм дуже сильний, і він синтезує моментально за кілька годин достатню кількість імуноглобулінів і вони нейтралізують вірус і хвороба або взагалі не буде, або буде легка форма.

Якщо організм — його лімфоцити нездатні, або їх замало і вони синтезують імуноглобуліні М повільно або в недостатній кількості — хвороба буде середньої важкості або важка.

Коли взагалі синтез затриманий, то організм може загинути навіть не встигнувши виробити достатню кількість імуноглобулінів, бо вірус нещадно розмножується, він прийшов не в гості, він прийшов нас з’їсти і для того, щоб використати нас як біологічний субстрат для свого потомства”, — пояснив медик.

Тому Гайдук погоджується з висновками китайських колег.

“Це абсолютно логічно якщо людина має високий титр антитіл. От ви — якщо ви є вакциновані від кору — ви не захворієте на кір, у вас циркулюють готові імуноглобуліни, правда G. Тому це не відкриття, це давно відомий факт: швидкість і кількість антитіл визначають важкість хвороби, це можна і варто було б робити (визначати їх на ранній стадії захворювання)”, — вважає інфекціоніст і додає, що “імуноглобуліни М це є наша зброя, наш захист”.

Зауважимо, що китайські вчені, які заявили про можливість прогнозування важкості перебігу хвороби на коронавірус у людини, кажуть про необхідність проведення раннього ІФА-тестуванна на виявлення антитіл типу М.

Саме тому вони й рекомендують проводити хворому подвійне тестування. ПЦР та ІФА — разом. І коли перший тест підтверджує наявність вірусу в організмі. То другий (ІФА), окрім того, що дає можливість підтвердити правильність діагнозу, ще й допомагає спрогнозувати, наскільки важко людина може переносити COVID-19.

Нагадаємо, ще 21 травня МОЗ оновив стандарти медичної допомоги при COVID-19, передбачивши обов’язкове ІФА-тестування. Такий вид досліджень, крім, пацієнтів, сьогодні обов’язковий для лікарів, які надають медичну допомогу хворим COVID-19, для працівників лабораторій, а також патологоанатомічних, судово-медичних бюро та відділень.

Окремою категорією громадян, що підлягають ІФА-скринінгу, визначені співробітники Національної поліції, Національної гвардії і Держприкордонслужби. Всі решта, можуть робити ІФА-тест за бажанням.