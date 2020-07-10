Подвійне тестування знижує смертність від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Імовірність важкого проходження коронавірусної інфекції у пацієнта можна спрогнозувати за допомогою спільного використання тестів ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція, що показує наявність генома збудника хвороби) і ІФА на початку захворювання. Такий висновок зроблено в дослідженні Університету науки і мистецтв китайської провінції Хубей, передає УНН.
Вчені виявили у пацієнтів з важким перебігом хвороби більш пізнє вироблення антитіл типу IgM, які дозволяють організму боротися з коронавірусом.
Згідно з отриманими даними, антитіла даного типу специфічні для коронавірусу, але є лише у 82,2% пацієнтів з COVID-19, який раніше був підтверджений стандартним тестом ПЛР, йдеться в дослідженні.
При цьому у половини з решти 17,8% пацієнтів згодом спостерігалося важке проходження захворювання — вони надходили у відділення інтенсивної терапії і перебували там більше трьох діб.
Таким чином, проведення тестування на антитіла після позитивного аналізу ПЛР на коронавірус, дозволить спрогнозувати можливі ускладнення і заздалегідь вжити заходів для порятунку хворих, вважають медики.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, ще 21 травня МОЗ оновив стандарти медичної допомоги при COVID-19, передбачивши обов’язкове ІФА-тестування. Такий вид досліджень, крім, пацієнтів, сьогодні обов’язковий для лікарів, які надають медичну допомогу хворим COVID-19, для працівників лабораторій, а також патологоанатомічних, судово-медичних бюро та відділень.
Окремою категорією громадян, що підлягають ІФА-скринінгу, визначені співробітники Національної поліції, Національної гвардії і Держприкордонслужби.