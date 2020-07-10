Двойное тестирование снижает смертность от коронавируса

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КИЕВ. 10 июля. УНН. Вероятность тяжелого прохождения коронавирусной инфекции у пациента можно спрогнозировать с помощью совместного использования тестов ПЦР (полимеразная цепная реакция, показывающая наличие генома возбудителя болезни) и ИФА в начале заболевания. Такой вывод сделан в исследовании Университета науки и искусств китайской провинции Хубэй, передает УНН.

Ученые обнаружили у пациентов с тяжелым течением болезни более позднюю выработку антител типа IgM, которые позволяют организму бороться с коронавирусом.

Согласно полученным данным, антитела данного типа специфичны для коронавируса, но имеются лишь у 82,2% пациентов с COVID-19, который ранее был подтвержден стандартным тестом ПЦР, говорится в исследовании.

При этом у половины из оставшихся 17,8% пациентов впоследствии наблюдалось тяжелое прохождение заболевания — они поступали в отделение интенсивной терапии и находились там более трех суток.

Таким образом, проведение тестирования на антитела после положительного анализа ПЦР на коронавирус, позволит спрогнозировать возможные осложнения и заранее принять меры для спасения заболевших, считают медики.

Напомним, как передавал УНН, еще 21 мая Минздрав обновил стандарты медицинской помощи при COVID-19, предусмотрев обязательное ИФА-тестирование. Такой вид исследований, кроме, пациентов, сегодня обязательный для врачей, оказывающих медицинскую помощь больным COVID-19, для работников лабораторий, а также патологоанатомических, судебно-медицинских бюро и отделений.

Отдельной категорией граждан, подлежащих ИФА-скринингу, определены сотрудники Национальной полиции, Национальной гвардии и Госпогранслужбы.

Украинские Национальные Новости

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