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Выявление антител IgM в начале заболевания позволяет прогнозировать тяжесть течения коронавируса у пациента, - инфекционист

Выявление антител IgM в начале заболевания позволяет прогнозировать тяжесть течения коронавируса у пациента, - инфекционист

Киев  •  УНН

 • 41605 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Выявление антител типа IgM в начале заболевания коронавируса помогает спрогнозировать насколько трудно или наоборот легко человек способен перенести болезнь. Такой вывод китайских ученых прокомментировал украинский врач-инфекционист Игорь Гайдук.

По его словам, тяжесть болезни действительно определяется скоростью и количеством синтезированных иммуноглобулинов типа М.

"Если организм очень сильный, и он синтезирует моментально за несколько часов достаточное количество иммуноглобулинов и они нейтрализуют вирус и болезни или вообще не будет, или будет легкая форма.

Если организм - его лимфоциты не способны, или их мало и они синтезируют иммуноглобулины М медленно или в недостаточном количестве - болезнь будет средней тяжести или тяжелое.

Когда вообще синтез задержан, то организм может погибнуть даже не успев выработать достаточное количество иммуноглобулинов, так вирус беспощадно размножается, он пришел не в гости, он пришел нас съесть и для того, чтобы использовать нас как биологический субстрат для своего потомства", - пояснил медик.

Поэтому Гайдук соглашается с выводами китайских коллег.

"Это абсолютно логично если человек имеет высокий титр антител. Вот вы - если вы вакцинированы от кори - вы не заболеете корью, у вас циркулируют готовые иммуноглобулины, правда G. Поэтому это не открытие, это давно известный факт: скорость и количество антител определяют тяжесть болезни, это можно и нужно было бы делать (определять их на ранней стадии заболевания)", - считает инфекционист и добавляет, что "иммуноглобулины М это наше оружие, наша защита".

Заметим, что китайские ученые, заявили о возможности прогнозирования тяжести течения болезни от коронавируса у человека, говорят о необходимости проведения раннего ИФА-тестирование на выявление антител типа М.

Именно поэтому они и рекомендуют проводить больному двойное тестирование. ПЦР и ИФА - вместе. И когда первый тест подтверждает наличие вируса в организме. То второй (ИФА), кроме того, что дает возможность подтвердить правильность диагноза, еще и помогает спрогнозировать, насколько тяжело человек может переносить COVID-19.

Напомним, еще 21 мая Минздрав обновил стандарты медицинской помощи при COVID-19, предусмотрев обязательное ИФА-тестирования. Такой вид исследований, кроме, пациентов, сегодня обязательный для врачей, оказывающих медицинскую помощь больным COVID-19, для работников лабораторий, а также патологоанатомических, судебно-медицинских бюро и отделений.

Отдельной категорией граждан, подлежащих ИФА-скринингу, определенные сотрудники Национальной полиции, Национальной гвардии и Госпогранслужбы. Все остальные могут делать ИФА-тест по желанию.

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