"Вияв дружби": Кім Чен Ин направив Путіну телеграму в зв'язку з річницею визволення Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Лідер КНДР Кім Чен Ин направив телеграму президенту РФ Володимиру Путіну з нагоди 73-ї річниці визволення Кореї, яка відзначається в один день з капітуляцією Японії у Другій світовій війні. Про це повідомило в середу місцеве державне агентство ЦТАК, інформує УНН.
“З нагоди 73-ї річниці визволення Кореї шлю теплий привіт вам і вашій дружній країні. Користуючись цією нагодою, від щирого серця бажаю вам великих успіхів у вашій відповідальній роботі з побудови могутньої Росії”, — вказано в телеграмі.
Кім Чен Ин також зазначив, що народи двох країн боролися пліч-о-пліч проти спільного ворога в особі Японії в роки Другої світової війни. За його словами, це стало “міцним корінням корейсько-російських відносин дружби і рушійною силою для подальшого розвитку двосторонніх відносин відповідно до вимоги нової епохи”.
Як повідомляв УНН, Північна Корея припинила оформляти туристичні візи для іноземців напередодні 70-річчя проголошення Корейської Народно-Демократичної Республіки у наступному місяці.