"Проявление дружбы": Ким Чен Ын направил Путину телеграмму в связи с годовщиной освобождения Кореи

“По случаю 73-й годовщины освобождения Кореи шлю теплый привет вам и вашей дружественной стране. Пользуясь этим случаем, от всей души желаю вам больших успехов в вашей ответственной работе по построению могучей России”, — говорится в телеграмме.

Ким Чен Ын также отметил, что народы двух стран боролись плечом к плечу против совместного врага в лице Японии в годы Второй мировой войны. По его словам, это стало “крепким корнем корейско-российских отношений дружбы и движущей силой для дальнейшего развития двусторонних отношений в соответствии с требованием новой эпохи”.

Как сообщал УНН, Северная Корея прекратила оформлять туристические визы для иностранцев накануне 70-летия провозглашения Корейской Народно-Демократической Республики в следующем месяце.