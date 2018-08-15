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"Проявление дружбы": Ким Чен Ын направил Путину телеграмму в связи с годовщиной освобождения Кореи

Киев • УНН

 • 8315 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил телеграмму президенту РФ Владимиру Путину по случаю 73-й годовщины освобождения Кореи, которая отмечается в один день с капитуляцией Японии во Второй мировой войне. Об этом сообщило в среду местное государтсвенное агентство ЦТАК, информирует УНН.

"Проявление дружбы": Ким Чен Ын направил Путину телеграмму в связи с годовщиной освобождения Кореи

“По случаю 73-й годовщины освобождения Кореи шлю теплый привет вам и вашей дружественной стране. Пользуясь этим случаем, от всей души желаю вам больших успехов в вашей ответственной работе по построению могучей России”, — говорится в телеграмме.

Ким Чен Ын также отметил, что народы двух стран боролись плечом к плечу против совместного врага в лице Японии в годы Второй мировой войны. По его словам, это стало “крепким корнем корейско-российских отношений дружбы и движущей силой для дальнейшего развития двусторонних отношений в соответствии с требованием новой эпохи”.

Как сообщал УНН, Северная Корея прекратила оформлять туристические визы для иностранцев накануне 70-летия провозглашения Корейской Народно-Демократической Республики в следующем месяце.

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