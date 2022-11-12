Вивозив врожай до рф: за колабораціонізм затримали ще одного бізнесмена з Куп'янська

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Повідомляється, що була домовленість, що чоловік буде відбирати техніку та майно в аграріїв Куп'янського району під приводом “націоналізації” на користь російської федерації.

Також аграрій, за даними ОГП, надав складські приміщення власного підприємства для розміщення там російських військових. Аби вони почували себе комфортно, підприємець попросив встановити свого знайомого супутникове телебачення рф.

"Своїм підлеглим він наказав збирати сільськогосподарську продукцію та транспортувати її до Бєлгородської області рф. Правоохоронці встановили, що чоловік організував вивезення до росії понад 10 тисяч тонн соняшника", - йдеться у повідомленні.

На початку вересня аграрій став на облік у так званій "податковій службі в Харківській області" та зареєстрував там власне підприємство, чим сприяв надходженню грошей до російського бюджету.

“Правоохоронці затримали підприємця 10 листопада у Харкові. Йому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору та колабораційній діяльності (ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 111-1 КК України). Наразі підозрюваного взято під варту”, – йдеться в повідомленні.

Доповнення

Служба безпеки України поінформувала, що повідомила про підозру громадянину російської федерації, який "готував державний переворот в Україні".