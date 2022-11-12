Вывозил урожай в рф: за коллаборационизм задержали еще одного бизнесмена из Купянска

Детали

Сообщается, что была договоренность, что мужчина будет отбирать технику и имущество у аграриев Купянского района под предлогом “национализации” в пользу российской федерации.

Также аграрий, по данным ОГП, предоставил складские помещения собственного предприятия для размещения там российских военных. Чтобы они чувствовали себя удобно, предприниматель попросил установить своего знакомого спутниковое телевидение рф.

"Своим подчиненным он приказал собирать сельскохозяйственную продукцию и транспортировать ее в Белгородскую область рф. Правоохранители установили, что мужчина организовал вывоз в рф более 10 тысяч тонн подсолнечника", - говорится в сообщении.

В начале сентября аграрий стал на учет в так называемой "налоговой службе в Харьковской области" и зарегистрировал там собственное предприятие, чем способствовал поступлению денег в российский бюджет.

“Правоохранители задержали предпринимателя 10 ноября в Харькове. Ему сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору и коллаборационной деятельности (ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 111-1 УК Украины). В настоящее время подозреваемый взят под стражу”, – говорится в сообщении.

Дополнение

Служба безопасности Украины проинформировала, что сообщила о подозрении гражданину российской федерации, который "готовил государственный переворот в Украине".