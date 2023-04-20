Виводь TikTok-канал у топ: 4 правила для широких охоплень

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Українські бренди активно просуваються в TikTok. Банки, аптеки, телекомунікаційні компанії — всі хочуть в тренди. Одним із лідерів, які захопили увагу користувачів, стала мережа мультимаркетів «Аврора», яка розпочала шлях в «ТікТоці» у лютому 2020 р. На сьогодні канал має понад 400 тисяч підписників, і цифра щодня зростає. Тож, яким був шлях «Аврори» до успіху та що допомагає популяризувати бренд у соцмережі, передає УНН.

Секрет перший — своєчасна підтримка трендів

Що це значить? Усе дуже просто: коли в «ТікТоці» з'являється популярна тема, яка стрімко набирає охоплення й стає вірусною серед користувачів, треба швидко її підхопити. Але слід бути обережним: «Аврора» ніколи не використовує ідеї, які суперечать цінностям компанії: не використовує треки, що містять нецензурну лексику, несуть образливий характер тощо.

Для цього слід взяти трендову музику чи відеоролик і відзняти власну версію. І не забути проставити спеціальні хештеги, щоб інші користувачі могли легко знайти, переглянути і підтримати цю ідею.

Тренди поширюються дуже швидко. Лише подивіться, яку активність отримало відео від працівників «Аврори» під трендову дитячу пісеньку «Скоро вже буде Паска»: понад 3 мільйони переглядів, майже 150 тисяч вподобайок та 10 тисяч збережень.

Другий секрет — це унікальні скетчі

Команда «Аврори» часто знімає жартівливі ролики про ситуації з життя працівників магазину, кумедні ситуації з клієнтами під час шопінгу тощо. Ці ролики викликають величезний відгук у аудиторії, бо в них люди впізнають себе, і це змушує їх посміхнутися і поставити вподобайку під відео.

Наприклад, зацініть цікавий скетч від «Аврори», де постійний покупець дарує своїй дівчині цікаву іграшку з «Аврори», і вони «зависають» над нею цілі вихідні.

Третій секрет — челенджі

Вони покликані привернути увагу великої кількості людей і залучити їх до спільної справи. Найчастіше для участі користувачам потрібно виконати певні умови. Яскравим прикладом є челендж від «Аврори» під назвою «Шлях до перемоги».

Четвертий секрет — оригінальний україномовний контент

Наразі «Аврора» не знімає роликів з російською озвучкою, натомість популяризуючи україномовний контент. Також команда відходить від ідеї використання ремейків чужих вірусних сюжетів, публікуючи оригінальні відео для своїх підписників. Це важко, адже щоб створити власні неповторні звуки, які знайдуть відгук у аудиторії, потрібно набагато більше часу та зусиль. Але воно того варте, і результати ранжування, яких вдається досягти завдяки оригінальним відео, просто вражають!

«Аврора» веде власну сторінку в «TikToці» вже понад три роки. Публікує відео різного формату: від типових ситуацій в магазині до кумедних роликів, покликаних підняти настрій.

У 2022 році з'явилася навіть спеціальна команда з просування у популярній соцмережі. Повномасштабне вторгнення в Україну змусило на деякий час припинити розвиток каналу, але перерва в роботі була недовгою… «Аврора» однією з перших повернулася до роботи, і на сторінці в TikTok знову почали з’являтись цікаві відео, підтримуючи, інформуючи та трохи відволікаючи людей.

Щоб розпочати стежити за каналом, переходьте за посиланням та натискайте «Слідкувати».

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