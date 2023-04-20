Выводи TikTok-канал в топ: 4 правила для широких охватов

Секрет первый — своевременная поддержка трендов

Что это значит? Все очень просто: когда в «ТикТоке» появляется популярная тема, которая стремительно набирает охват и становится вирусной среди пользователей, надо быстро ее подхватить. Но следует быть осторожным: «Аврора» никогда не использует идеи, которые противоречат ценностям компании: не использует треки, содержащие нецензурную лексику, несущие оскорбительный характер и т.д.

Для этого нужно взять трендовую музыку или видеоролик и снять собственную версию. И не забыть проставить специальные хэштеги, чтобы другие пользователи могли легко найти, просмотреть и поддержать эту идею.

Тренды распространяются очень быстро. Только посмотрите, какую активность получило видео от работников «Авроры» под трендовую детскую песенку «Скоро уже будет Пасха»: более 3 миллионов просмотров, почти 150 тысяч лайков и 10 тысяч сохранений.

Второй секрет — это уникальные скетчи

Команда «Авроры» часто снимает шуточные ролики о ситуациях из жизни работников магазина, забавные ситуации с клиентами во время шопинга и тому подобное. Эти ролики вызывают огромный отклик у аудитории, потому что в них люди узнают себя, и это заставляет их улыбнуться и поставить лайк под видео.

Например, зацените интересный скетч от «Авроры», где постоянный покупатель дарит своей девушке интересную игрушку из «Авроры», и они «зависают» над ней целые выходные.

Третий секрет — челленджи

Они призваны привлечь внимание большого количества людей и вовлечь их в общее дело. Чаще всего для участия пользователям нужно выполнить определенные условия. Ярким примером является челлендж от «Авроры» под названием «Путь к победе».

Четвертый секрет — оригинальный украиноязычный контент

Сейчас «Аврора» не снимает роликов с российской озвучкой, вместо этого популяризируя украиноязычный контент. Также команда отходит от идеи использования ремейков чужих вирусных сюжетов, публикуя оригинальные видео для своих подписчиков. Это трудно, ведь чтобы создать собственные неповторимые звуки, которые найдут отклик у аудитории, нужно гораздо больше времени и усилий. Но оно того стоит, и результаты ранжирования, которых удается достичь благодаря оригинальным видео, просто поражают!

«Аврора» ведет собственную страницу в «TikToке» уже более трех лет. Публикует видео разного формата: от типичных ситуаций в магазине до забавных роликов, призванных поднять настроение.

В 2022 году появилась даже специальная команда по продвижению в популярной соцсети. Полномасштабное вторжение в Украину заставило на некоторое время прекратить развитие канала, но перерыв в работе был недолгим… «Аврора» одной из первых вернулась к работе, и на странице в TikTok снова начали появляться интересные видео, поддерживая, информируя и немного отвлекая людей.

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