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Вивести команду на чемпіонат світу: Петраков прокоментував призначення в збірну України

Вивести команду на чемпіонат світу: Петраков прокоментував призначення в збірну України

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Виконуючий обов’язки головного тренера національної збірної України Олександр Петраков розповів про свої емоції після призначення та поділився думками щодо перспектив команди у кваліфікації чемпіонату світу. Слова фахівця наводить Українська асоціація футболу, передає УНН.

Цитата

Петраков відзначив, що збірній необхідним буде отримання результату у найближчих матчах.

“У відбірному турнірі чемпіонату світу потрібен результат. Залишилося п’ять матчів. Кожна гра — як фінальна, це не клубний футбол. Я зроблю все, що від мене залежить, щоб вивести команду на чемпіонат світу в Катарі”, — сказав Петраков.

Про перспективи “жовто-блакитних”: “оцінюю позитивно. Як я вже казав, це не клубний турнір, де завжди є можливість виправити ситуацію, кожен матч буде вирішальним. Це як на чемпіонаті світу: переміг — пройшов далі, програв — поїхав додому”.

Контекст

Андрій Павелко оголосив про призначення Петракова на посаду в.о. наставника збірної.

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