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Петраков став новим тренером збірної України з футболу

Петраков став новим тренером збірної України з футболу

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Виконуючим обов’язки тренера Національної збірної України з футболу став Олександр Петраков. Про це повідомив очільник УАФ Андрій Павелко, опублікувавши результати рішення Виконкому Української асоціації футболу у Facebook, передає УНН.

Цитата

“Олександр Петраков, Чемпіон світу-2019 зі збірною u-20, готуватиме національну збірну до подальших виступів у кваліфікації до ЧС-2022 у статусі виконуючого обов’язки головного тренера. Таке рішення ухвалив Виконком Української асоціації футболу.

Олександр Васильович — всесвітньо відомий спеціаліст, має високий авторитет серед нашої футбольної спільноти і необхідні знання та досвід для того, щоб на даному етапі очолити головну команду країни. Тому цілком заслужено отримав одноголосну підтримку членів Виконкому”, — написав Павелко.

Нагадаємо

3 серпня стало відомо, що головний тренер збірної України Андрій Шевченко залишає національну команду у зв’язку із закінченням контракту.

Тодішній голова Комітету національних збірних команд УАФ Мирон Маркевич повідомив, що головним тренером збірної України з футболу планують призначити Сергія Реброва.

9 серпня відбулося засідання Виконкому Української асоціації футболу, після якого мали б оголосити, хто стане новим тренером збірної України, але в УАФ зазначили — ще мають відбутися перемовини з потенційними кандидатами.

Після цього стало відомо, що на посаду тренера збірної України з футболу, окрім Сергія Реброва, розглядають кандидатуру Олександра Петракова, під керівництвом якого молодіжна збірна стала чемпіоном світу у 2019 році.

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