Виверження вулкана на Ла-Пальмі: жителям острова дозволили виходити на вулицю
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Сьогодні густа хмара диму від вулкана Кумбре-В'єха зникла, тому жителям іспанського острова Ла-Пальма дозволили виходити з дому. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
У понеділок, 11 жовтня, потік лави, яку вивергає вулкан Кумбре-В'єха, накрив цементний завод, що призвело до виникнення густої хмари диму. Через це місцева влада наказала жителям острова залишатися вдома, зачинити вікна і вимкнути кондиціонери, щоб не вдихати токсичні пари.
Сьогодні влада заявила, що хмара диму зникла, а якість повітря покращилася, тому понад 3 тис. жителів острова можуть виходити на вулицю.
Додамо
Вулкан Кумбре-В'єха вивергається з 19 вересня. Лава вже поглинула територію площею майже 600 гектарів.
Після того, як в суботу кратер вулкана частково обрушився, новий потік лави полився до моря, знищуючи плантації бананів і авокадо, а також будинки у місті Тодоке.
За даними вулканічного інституту Канарських островів, потоки розплавленої породи за три тижні зруйнували 1186 будинків, було евакуйовано приблизно 6 тисяч осіб.
28 вересня острів Ла-Пальма оголосили зоною стихійного лиха. Через вулканічний попіл удруге закрили місцевий аеропорт.