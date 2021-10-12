Извержение вулкана на Ла-Пальме: жителям острова разрешили выходить на улицу
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Сегодня густое облако дыма от вулкана Кумбре-Вьеха исчезло, поэтому жителям испанского острова Ла-Пальма разрешили выходить из дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В понедельник, 11 октября, поток лавы, которую извергает вулкан Кумбре-Вьеха, накрыл цементный завод, что привело к возникновению густой тучи дыма. Из-за этого местные власти приказали жителям острова оставаться дома, закрыть окна и выключить кондиционеры, чтобы не вдыхать токсичные пары.
Сегодня власти заявили, что облако дыма исчезло, а качество воздуха улучшилось, поэтому более 3 тыс. жителей острова могут выходить на улицу.
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Вулкан Кумбре-Вьеха извергается с 19 сентября. Лава уже поглотила территорию площадью почти 600 гектаров.
После того, как в субботу кратер вулкана частично обрушился, новый поток лавы хлынул к морю, уничтожая плантации бананов и авокадо, а также дома в городе Тодоке.
По данным вулканического института Канарских островов, потоки расплавленной породы за три недели разрушили 1186 домов, были эвакуированы около 6 тысяч человек.
28 сентября остров Ла-Пальма объявили зоной стихийного бедствия. Из-за вулканического пепла во второй раз закрыли местный аэропорт.