Виведення військ США з Афганістану: Держдепартамент відхилив запит Конгресу про надання звіту
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Державний департамент США заявив, що не виконуватиме прохання Конгресу про надання повного звіту адміністрації Джо Байдена щодо виведення американських військ з Афганістану, інформує УНН з посиланням на Голос Америки.
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"Прикро, що, незважаючи на секретний брифінг за повідомленням, переданим каналом для вираження думок незгодних дипломатів, та надання письмового резюме, комітет Палати представників у міжнародних справах продовжує вживати ці непотрібні та непродуктивні дії", – заявив журналістам перший заступник представника Держдепартаменту Ведант Патель.
Деталі
Він додав, що Держдепартамент і надалі відповідатиме на відповідні запити і надаватиме Конгресу інформацію, "необхідну для виконання його роботи, захищаючи при цьому можливості співробітників Держдепартаменту виконувати свою роботу".
Контекст
У квітні цього року голова комітету Палати представників у міжнародних справах Майкл Маккол закликав держсекретаря Ентоні Блінкена опублікувати звіт про хаотичне виведення американських військ з Афганістану у серпні 2021 року.
"Є великий суспільний інтерес у тому, щоб Держдепартамент поділився результатами проведеного аналізу максимально можливою мірою", – зауважив Маккол, додавши, що значна частина звіту позначена як "чутлива, але несекретна" або "несекретна".
Нагадаємо
Адміністрація президента США Джо Байдена в новому звіті поклала відповідальність за хаотичне виведення військ з Афганістану на його попередника Дональда Трампа. Той у відповідь звинуватив їх у "новій грі з дезінформацією".