Вывод войск США из Афганистана: Госдепартамент отклонил запрос Конгресса о предоставлении отчета

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"Досадно, что, несмотря на секретный брифинг по сообщению, переданному по каналу для выражения мнений несогласных дипломатов, и предоставление письменного резюме, комитет Палаты представителей по международным делам продолжает предпринимать эти ненужные и непродуктивные действия", – заявил журналистам первый заместитель представителя Госдепартамента Ведант Патель.

Детали

Он добавил, что Госдепартамент и в дальнейшем будет отвечать на соответствующие запросы и предоставлять Конгрессу информацию, "необходимую для выполнения его работы, защищая при этом возможности сотрудников Госдепартамента выполнять свою работу".

Контекст

В апреле этого года председатель комитета Палаты представителей по международным делам Майкл Маккол призвал госсекретаря Энтони Блинкена опубликовать отчёт о хаотичном выводе американских войск из Афганистана в августе 2021 года.

"Есть большой общественный интерес в том, чтобы Госдепартамент поделился результатами проведенного анализа в максимально возможной степени", – заметил Маккол, добавив, что значительная часть отчета обозначена как "чувствительная, но несекретная" или "несекретная".

Напомним

Администрация президента США Джо Байдена в новом отчете возложила ответственность за хаотичный вывод войск из Афганистана на его предшественника Дональда Трампа. Тот в ответ обвинил их в "новой игре с дезинформацией".