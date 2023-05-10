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Вывод войск США из Афганистана: Госдепартамент отклонил запрос Конгресса о предоставлении отчета

Киев • УНН

 • 786019 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Государственный департамент США заявил, что не будет выполнять просьбу Конгресса о предоставлении полного отчета администрации Джо Байдена по выводу американских войск из Афганистана, информирует УНН со ссылкой на Голос Америки.

Цитата

"Досадно, что, несмотря на секретный брифинг по сообщению, переданному по каналу для выражения мнений несогласных дипломатов, и предоставление письменного резюме, комитет Палаты представителей по международным делам продолжает предпринимать эти ненужные и непродуктивные действия", – заявил журналистам первый заместитель представителя Госдепартамента Ведант Патель.

Детали

Он добавил, что Госдепартамент и в дальнейшем будет отвечать на соответствующие запросы и предоставлять Конгрессу информацию, "необходимую для выполнения его работы, защищая при этом возможности сотрудников Госдепартамента выполнять свою работу".

Контекст

В апреле этого года председатель комитета Палаты представителей по международным делам Майкл Маккол призвал госсекретаря Энтони Блинкена опубликовать отчёт о хаотичном выводе американских войск из Афганистана в августе 2021 года.

"Есть большой общественный интерес в том, чтобы Госдепартамент поделился результатами проведенного анализа в максимально возможной степени", – заметил Маккол, добавив, что значительная часть отчета обозначена как "чувствительная, но несекретная" или "несекретная".

Напомним

Администрация президента США Джо Байдена в новом отчете возложила ответственность за хаотичный вывод войск из Афганистана на его предшественника Дональда Трампа. Тот в ответ обвинил их в "новой игре с дезинформацией".

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