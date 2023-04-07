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Адміністрація Байдена звинувачує Трампа у хаотичному виведенні військ з Афганістану

Адміністрація Байдена звинувачує Трампа у хаотичному виведенні військ з Афганістану

Київ • УНН

 • 861026 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Адміністрація президента США Джо Байдена в новому звіті поклала відповідальність за хаотичне виведення військ з Афганістану на його попередника Дональда Трампа. Той у відповідь звинуватив їх у "новій грі з дезінформацією", пише УНН з посиланням на АР.

Деталі

Білий дім опублікував 12-сторінкове резюме результатів завершення найдовшої війни країни, не взявши на себе відповідальності за власні дії та стверджуючи, що Байден був «суворо обмежений» рішенням Трампа.

Документ був розроблений Радою національної безпеки, а не незалежною організацією, за участі самого Байдена. Адміністрація заявила, що детальні перевірки, проведені Державним департаментом і Пентагоном, які, за словами Білого дому, будуть передані в Конгресі в четвер, є суворо секретними і не будуть оприлюднені.

«Вибір президента Байдена щодо того, як здійснити виведення з Афганістану, був серйозно обмежений умовами, створеними його попередником», — йдеться в резюме Білого дому, зазначаючи, що коли Байден вступив на посаду, «Талібан мав найсильнішу військову позицію».

У звіті заперечуються надто оптимістичні оцінки розвідувального співтовариства щодо готовності афганської армії воювати, і стверджується, що Байден дотримувався рекомендацій військових командувань щодо темпів скорочення американських сил.

«Очевидно, що ми неправильно зрозуміли», — сказав у четвер речник Ради національної безпеки Джон Кірбі, але ухилився від запитань про те, чи шкодує Байден про свої рішення та дії, що призвели до відкликання військ.

Кірбі сказав про звіт, що «мета його не в підзвітності», а скоріше в «розумінні» того, що сталося для прийняття майбутніх рішень.

Трамп відповів, звинувативши адміністрацію Байдена у «новій грі з дезінформацією». У своїй соціальній мережі він сказав: «Байден несе відповідальність, ніхто інший!».

Доповнення

Після виходу військ США Байден поклав провину на угоду, досягнуту Трампом з талібами в Досі, Катар, у лютому 2020 року, заявивши, що вона змусила США залишити країну. 

США мали вивести всі сили до 1 травня 2021 року. Байден відсунув повний вивід до вересня, але відмовився відкладати подальші дії, заявивши, що це продовжить війну, яка давно мала закінчитися.

Після виведення військ США провели успішну операцію з ліквідації лідера «Аль-Каїди» Аймана аз-Завахірі — лідера угруповання під час терактів 11 вересня.

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