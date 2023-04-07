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Администрация Байдена обвиняет Трампа в хаотичном выводе войск из Афганистана

Администрация Байдена обвиняет Трампа в хаотичном выводе войск из Афганистана

Киев • УНН

 • 861021 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Администрация президента США Джо Байдена в новом отчете возложила ответственность за хаотичный вывод войск из Афганистана на его предшественника Дональда Трампа. Тот в ответ обвинил их в "новой игре с дезинформацией", пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

Белый дом опубликовал 12-страничное резюме результатов завершения самой длинной войны страны, не взяв на себя ответственности за собственные действия и утверждая, что Байден был «строго ограничен» решением Трампа.

Документ был разработан Советом национальной безопасности, а не независимой организацией, с участием самого Байдена. Администрация заявила, что детальные проверки, проведенные Государственным департаментом и Пентагоном, которые, по словам Белого дома, будут переданы в Конгрессе в четверг, являются строго секретными и не будут обнародованы.

«Выбор президента Байдена в отношении того, как осуществить вывод из Афганистана, был серьезно ограничен условиями, созданными его предшественником», — говорится в резюме Белого дома, отмечая, что когда Байден вступил в должность, «Талибан имел самую сильную военную позицию».

В отчете отрицаются слишком оптимистичные оценки разведывательного сообщества относительно готовности афганской армии воевать, и утверждается, что Байден придерживался рекомендаций военных командований относительно темпов сокращения американских сил.

«Очевидно, что мы неправильно поняли», — сказал в четверг спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби, но уклонился от вопросов о том, сожалеет ли Байден о своих решениях и действиях, приведших к отзыву войск.

Кирби сказал об отчете, что «цель его не в подотчетности», а скорее в «понимании» того, что произошло для принятия будущих решений.

Трамп ответил, обвинив администрацию Байдена в «новой игре с дезинформацией». В своей социальной сети он сказал: «Байден несет ответственность, никто другой!».

Дополнение

После вывода войск США Байден возложил вину на соглашение, достигнутое Трампом с талибами в Дохе, Катар, в феврале 2020 года, заявив, что оно заставило США покинуть страну. 

США должны были вывести все силы до 1 мая 2021 года. Байден отодвинул полный вывод до сентября, но отказался откладывать дальнейшие действия, заявив, что это продлит войну, которая давно должна была закончиться.

После вывода войск США провели успешную операцию по ликвидации лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири — лидера группировки во время терактов 11 сентября.

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