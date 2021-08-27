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Витягували за шкирку, щоб потрапили на борт: Кулеба розповів деталі евакуації українців

Витягували за шкирку, щоб потрапили на борт: Кулеба розповів деталі евакуації українців

Київ • УНН

 • 21825 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Під час евакуації українців з Кабулу офіцери Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України у буквальному сенсі витягували українських громадян за шкирку, щоб ті потрапили на борт літака через величезний натовп бажаючих покинути країну. Про це в ефірі програми “Велика п’ятниця” повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

Цитата

“...Були реально випадки, коли наші офіцери ГУР, які з обов’язковим літаком туди полетіли, просто висовували та хапали за шкирки громадян України з цього натовпу для того, щоб вони могли потрапити на наш борт (українській евакуаційний літак — ред.)”, — зазначів Кулеба.

Деталі

Очільник МЗС розповів, що перед Україною постало багато викликів при евакуації українців, починаючи від штурму, так закінчуючи розворотом літаку у повітрі через відсутність українців на борту.

“Ми в буквальному сенсі розвернули один літак в повітрі через те, що на його борту не було наших громадян. Це був приватний літак. Ми з ними домовились, що вони прилетять, та заберуть наших громадян. Але вони їх не забрали, та взяли з десяток родичів та своїх сімей. Ми їх розвернули на пів шляху до України, сказали, без громадян України ми вас прийняти не зможемо”, — розповів Кулеба.

“Збирається група людей для посадки на літак. Хтось з інших людей, який бажає вилетіти будь-яким літаком, бачить, що почався рух, та починають штурмувати цей літак. Тобто, доходили до того, що стюарти вимушені були зачиняти двері зсередини, щоб не допустити цю хвилю людей.

Або інший варіант: у літаку кажуть: “О шостій ранку до вас підвезуть групу пасажирів, чекаєте, і ви вилітаєте. Але ніч...Там же всі бігають, шукають якісь можливості вилетіти. Літак раптом виходить на рулежку, і вилітає без наших громадян”, — додав він.

Очільник українського МЗС також зазначив, що Україна розпочала евакуацію тоді, коли “її практично ніхто не здійснював”. Та не дивлячись на перешкоди, усі евакуаційні літаки, організовані Україною, прибули успішно.

“Ми розпочали евакуацію тоді, коли практично її ніхто не здійснював. У першу ж ніч, коли Кабул був захоплений талібами, ми підняли літак в критичних умовах, і він вивіз першу групу громадян. І так само ми будемо повертати людей будь-якими шляхами, незалежно від обставин. Всі літаки, які ми організовували, прилетіли до України успішно. Але, дійсно, виліт кожного літака супроводжувався шаленими проблемами”, — додав він.

Додамо

Станом на зараз близько 90 українців очікують на евакуацію українців з Афганістані.

Напередодні МЗС України повідомило, що три евакуаційні українські рейси загалом вивезли з Афганістану 256 людей.

Так, 23 серпня в аеропорту “Бориспіль” сів літак з евакуйованими українцями з Кабула.

На борту українського літака з Афганістану, який приземлився 23 серпня в аеропорту “Бориспіль” було 98 евакуйованих людей, серед яких 41 громадянин України, у тому числі — 27 їхніх дітей.

Інший український авіаційний борт вранці 22 серпня прибув до аеропорту “Бориспіль”. На борту перебувало 83 громадянина, 31 з яких — українці.

Перший український борт з Кабулу прибув в Україну ще 16 серпня. Ним вдалось вивезти 79 громадян, 8 з яких були українці.

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