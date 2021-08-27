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Вытягивали за шкирку, чтобы попали на борт: Кулеба рассказал детали эвакуации украинцев

Вытягивали за шкирку, чтобы попали на борт: Кулеба рассказал детали эвакуации украинцев

Киев  •  УНН

 • 21815 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Во время эвакуации украинцев из Кабула офицеры Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины в буквальном смысле доставали украинских граждан за шкирку, чтобы те попали на борт самолета из-за огромной толпы желающих покинуть страну. Об этом в эфире программы "Большая пятница" сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Цитата

“... Были реально случаи, когда наши офицеры ГУР, которые с обязательным самолетом туда полетели, просто вытягивались и хватали за шкирку граждан Украины из этой толпы для того, чтобы они могли попасть на наш борт (украинский эвакуационный самолет — ред.)”, — отметим Кулеба.

Детали

Глава МИД рассказал, что перед Украиной появилось много вызовов при эвакуации украинцев, начиная от штурма, так заканчивая разворотом самолете в воздухе из-за отсутствия украинцев на борту.

“Мы в буквальном смысле развернули один самолет в воздухе из-за того, что на его борту не было наших граждан. Это был частный самолет. Мы с ними договорились, что они прилетят и заберут наших граждан. Но они их не забрали, и взяли с десяток родственников и своих семей. Мы их развернули на полпути к Украине, сказали, без граждан Украины мы вас принять не сможем”, — рассказал Кулеба.

“Собирается группа людей для посадки на самолет. Кто-то из других людей, желающих вылететь любым самолетом, видит, что начал движение, и начинают штурмовать этот самолет. То есть, доходило до того, что стюарты вынуждены были закрывать дверь изнутри, чтобы не допустить эту волну людей.

Или другой вариант: в самолете говорят: “В шесть утра к вам подвезут группу пассажиров, ждете, и вы вылетаете. Но ночь ... Там же все бегают, ищут какие-то возможности вылететь. Самолет вдруг выходит на рулежку, и вылетает без наших граждан”, — добавил он.

Глава украинского МИД также отметил, что Украина начала эвакуацию тогда, когда “ее практически никто не совершал”. Но несмотря на препятствия, все эвакуационные самолеты, организованные Украины, прибыли успешно.

“Мы начали эвакуацию тогда, когда практически ее никто не совершал. В первую же ночь, когда Кабул был захвачен талибами, мы подняли самолет в критических условиях, и он вывез первую группу граждан. И так же мы будем возвращать людей любыми путями, независимо от обстоятельств. Все самолеты, которые мы организовывали, прилетели в Украину успешно. Но, действительно, вылет каждого самолета сопровождался безумными проблемами”, — добавил он.

Добавим

По состоянию на сейчас около 90 украинцев ожидают эвакуации с Афганистана.

Накануне МИД Украины сообщил, что три эвакуационные украинских рейса целом вывезли из Афганистана 256 человек.

Так, 23 августа в аэропорту “Борисполь” приземлился самолет с эвакуированными украинцами из Кабула.

На борту украинского самолета из Афганистана, который приземлился 23 августа в аэропорту “Борисполь” было 98 эвакуированных людей, среди которых 41 гражданин Украины, в том числе — 27 их детей.

Другой украинский авиационный борт утром 22 августа прибыл в аэропорт “Борисполь”. На борту находились 83 гражданина, 31 из которых — украинцы.

Первый украинский борт из Кабула прибыл в Украину еще 16 августа. Им удалось вывезти 79 граждан, 8 из которых были украинцы.

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