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Віцеспікер ВР повідомив про завершення “турборежиму”

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Наступного тижня так званий “турборежим” прийняття законів може бути завершений і Верховна Рада перейде до звичного режиму роботи. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук, повідомляє УНН.

Віцеспікер ВР повідомив про завершення “турборежиму”

Він нагадав, що партія “Слуга народу” попереджала колег по парламенту, що має намір спочатку попрацювати у прискореному режимі та ухвалити пакет законів, необхідний для перезавантаження влади. Зокрема мова йшла і про президентські законопроекти.

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Стефанчук розповів, що на майбутньому пленарному тижні в парламенті будуть розглянуті законопроєкти про відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення і викривачів корупції.

“Після цього ми перейдемо в звичайний режим”, — повідомив Стефанчук.

Нагадаємо, наступний пленарний тиждень триватиме 2 — 4 жовтня.

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