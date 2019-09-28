Віцеспікер ВР повідомив про завершення “турборежиму”
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Наступного тижня так званий “турборежим” прийняття законів може бути завершений і Верховна Рада перейде до звичного режиму роботи. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук, повідомляє УНН.
Він нагадав, що партія “Слуга народу” попереджала колег по парламенту, що має намір спочатку попрацювати у прискореному режимі та ухвалити пакет законів, необхідний для перезавантаження влади. Зокрема мова йшла і про президентські законопроекти.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В ОПОРі розповіли, хто найдовше виступає з промовами у Раді
Стефанчук розповів, що на майбутньому пленарному тижні в парламенті будуть розглянуті законопроєкти про відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення і викривачів корупції.
“Після цього ми перейдемо в звичайний режим”, — повідомив Стефанчук.
Нагадаємо, наступний пленарний тиждень триватиме 2 — 4 жовтня.