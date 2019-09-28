Вице-спикер ВР сообщил о завершении "турборежима"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. На следующей неделе так называемый "турборежим" принятия законов может быть завершон и Верховная Рада перейдет к обычному режиму работы. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, сообщает УНН.
Он напомнил, что партия "Слуга народа" предупреждала коллег по парламенту, что намерена сначала поработать в ускоренном режиме и принять пакет законов, необходимый для перезагрузки власти. В частности, речь шла и о президентских законопроектах.
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Стефанчук рассказал, что на предстоящей пленарной неделе в парламенте будут рассмотрены законопроекты о восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение и обличителей коррупции.
"После этого мы перейдем в обычный режим", - сообщил Стефанчук.
Напомним, следующая пленарная неделя продлится 2 - 4 октября.