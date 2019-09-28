Вице-спикер ВР сообщил о завершении "турборежима"

Он напомнил, что партия "Слуга народа" предупреждала коллег по парламенту, что намерена сначала поработать в ускоренном режиме и принять пакет законов, необходимый для перезагрузки власти. В частности, речь шла и о президентских законопроектах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ОПОРе рассказали, кто дольше всех выступает с речами в РАДЕ

Стефанчук рассказал, что на предстоящей пленарной неделе в парламенте будут рассмотрены законопроекты о восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение и обличителей коррупции.

"После этого мы перейдем в обычный режим", - сообщил Стефанчук.

Напомним, следующая пленарная неделя продлится 2 - 4 октября.