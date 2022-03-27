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Віце-прем’єрка Верещук доповіла про результати роботи гуманітарних коридорів за сьогодні

Київ • УНН

 • 94881 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук розповіла в ході брифінгу про результати роботи гуманітарних коридорів за сьогоднішній день, повідомляє УНН. За її словами, сьогодні спрацювало 2 гуманітарних коридори. Всього евакуйовано 1 100 людей.

Віце-прем’єрка Верещук доповіла про результати роботи гуманітарних коридорів за сьогодні

Донецька область

З міста Маріуполь до міста Запоріжжя на власному автотранспорті за добу дісталися 586 людей. Також 15 автобусів сьогодні доїхали до блокпоста на в‘їзді до міста Бердянськ і завтра зранку мають бути подані до місця зборів для евакуації за адресою вул. Мелітопольське шосе, 27 – біля міського спорткомплексу.

Також за адресою вул. Мелітопольське шосе, 87б у місті Бердянськ для маріупольців працює безкоштовна дозаправка. Окрім того, у місті Бердянськ працюють гуманітарні штаби для допомоги маріупольцям.

Луганська область

Гуманітарним коридором до міста Бахмут вдалося евакуювати 513 людей з міст Рубіжне, Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Попасна.

Вдалося також витягти наших людей зі сховища під розвалинами хлібзаводу і зі сховища школи №5.

Жінки, діти, літні люди та люди з інвалідністю були врятовані завдяки героїзму патрульних поліції Луганської області. Попри порушення режиму тиші з боку окупаційних військ, вони витягли усіх людей.
В іншому випадку усі 155 людей були просто приречені на жахливу смерть в підземному укритті.

Цитата

"Дякую також голові Луганської обласної військової адміністрації, який працював над організацією цієї рятувальної операції. Завтра плануємо продовжити роботу по Маріупольському напрямку та запустити коридори по Сумській області. Продовжуємо працювати над домовленостями для відкриття додаткових напрямків гуманітарних коридорів", - заявила Ірина Верещук.

Також віце-прем’єр-міністр України заявила, що окупанти продовжують мілітаризувати зону відчуження та Чорнобильську атомну електростанцію.

"Це становить дуже серйозний ризик пошкодження ізоляційних споруд, що побудовані над 4-м енергоблоком станції після її вибуху у 1986 році. Таке пошкодження неминуче призведе до потрапляння в атмосферу значної кількості радіоактивного пилу та зараження ним не лише України, а й інших країн Європи.

Окупанти ігнорують ці загрози та продовжують зберігати та транспортувати значну кількість боєприпасів у безпосередній наближеності до атомної станції», - повідомила Верещук.

Окрім того, вона розповіла, що в зоні відчуження почалися значні пожежі, які можуть мати дуже серйозні наслідки. Наразі контроль та гасіння пожеж неможливі у повному обсязі через захоплення зони відчуження окупантами рф.

"Цього тижня відбулася повна ротація персоналу ЧАЕС, який перебував понад 600 годин на своїх робочих місцях, відважно виконуючи свої обов’язки під тиском окупантів. На заміну цим працівникам 59 спеціалістів, серед яких 6 жінок, зголосилися поїхати на ЧАЕС для виконання обов’язків з підтримання у безпечному стані функціонування цих об’єктів", - наголосила Верещук.

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