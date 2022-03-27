Вице-премьер Верещук доложила о результатах работы гуманитарных коридоров за сегодня

Донецкая область

Из города Мариуполь в город Запорожье на собственном автотранспорте за сутки добрались до 586 человек. Также 15 автобусов сегодня доехали до блокпоста на въезде в город Бердянск и завтра утром должны быть поданы к месту сборов для эвакуации по адресу ул. Мелитопольское шоссе, 27 - возле городского спорткомплекса.

Также по адресу вул. Мелитопольское шоссе, 87б в городе Бердянск для мариупольцев работает бесплатная дозаправка. Кроме того, в городе Бердянск работают гуманитарные штабы для помощи мариупольцам.

Луганская область

Гуманитарным коридором до города Бахмут удалось эвакуировать 513 человек из городов Рубежное, Лисичанск, Северодонецк и Попасная.

Удалось также вытащить наших людей из убежища под развалинами хлебозавода и из хранилища школы №5.



Женщины, дети, пожилые люди и люди с инвалидностью были спасены благодаря героизму патрульных полиции Луганской области. Несмотря на нарушение режима тишины со стороны оккупационных войск, они вытащили всех людей.

В противном случае все 155 человек были просто обречены на ужасную смерть в подземном укрытии.

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"Спасибо также главе Луганской областной военной администрации, который работал над организацией этой спасательной операции. Завтра планируем продолжить работу по мариупольскому направлению и запустить коридоры по Сумской области. Продолжаем работать над договоренностями для открытия дополнительных направлений гуманитарных коридоров", - заявила Ирина Верещук.

Также вице-премьер-министр Украины заявила, что оккупанты продолжают милитаризировать зону отчуждения и Чернобыльскую атомную электростанцию.

"Это очень серьезный риск повреждения изоляционных сооружений, построенных над 4-м энергоблоком станции после ее взрыва в 1986 году. Такое повреждение неизбежно приведет к попаданию в атмосферу значительного количества радиоактивной пыли и заражению им не только Украины, но и других стран Европы.

Оккупанты игнорируют эти угрозы и продолжают хранить и транспортировать значительное количество боеприпасов в непосредственной близости к атомной станции", - сообщила Верещук.

Кроме того, она рассказала, что в зоне отчуждения начались значительные пожары, которые могут иметь очень серьезные последствия. Сейчас контроль и тушение пожаров невозможны в полном объеме из-за захвата зоны отчуждения оккупантами рф.

"На этой неделе произошла полная ротация персонала ЧАЭС, который находился более 600 часов на своих рабочих местах, отважно выполняя свои обязанности под давлением оккупантов. На замену этим работникам 59 специалистов, среди которых 6 женщин, согласились поехать на ЧАЭС для выполнения обязанностей по поддержанию в безопасном состоянии функционирования этих объектов", - отметила Верещук.